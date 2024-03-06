Anggota KPPS di Pati Alami Gangguan Jiwa Usai Bertugas, Sempat Coba Bunuh Diri

Seorang anggota KPPS di Pati alami gangguan jiwa berat usai bertugas saat Pemilu 2024 (MPI)

PATI – Seorang satu anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah berinisial MAH (23) mengalami gangguan jiwa berat usai bertugas saat Pemilu 14 Februari 2024.

Pemuda itu sempat dirawat di RSUD Soewondo Pati pada 23 hingga 29 Februari. Namun karena keterbatasan alat dan kondisinya tak kunjung membaik, MAH akhirnya dirujuk ke RSUP Kariadi Semarang.

MAH merupakan seorang mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG. Pada Pemilu 2024, dia termasuk salah satu anggota KPPS.