HOME NEWS JATENG

Anggota KPPS di Pati Alami Gangguan Jiwa Usai Bertugas, Sempat Coba Bunuh Diri

Lazarus Sandy , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |14:10 WIB
Anggota KPPS di Pati Alami Gangguan Jiwa Usai Bertugas, Sempat Coba Bunuh Diri
Seorang anggota KPPS di Pati alami gangguan jiwa berat usai bertugas saat Pemilu 2024 (MPI)
A
A
A

PATI – Seorang satu anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah berinisial MAH (23) mengalami gangguan jiwa berat usai bertugas saat Pemilu 14 Februari 2024.

Pemuda itu sempat dirawat di RSUD Soewondo Pati pada 23 hingga 29 Februari. Namun karena keterbatasan alat dan kondisinya tak kunjung membaik, MAH akhirnya dirujuk ke RSUP Kariadi Semarang.

 BACA JUGA:

MAH merupakan seorang mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG. Pada Pemilu 2024, dia termasuk salah satu anggota KPPS.

Halaman:
1 2
      
