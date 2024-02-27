Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sempat Muntah, Anggota KPPS di Kota Cimahi yang Merupakan Gen Z Meninggal

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |12:49 WIB
Sempat Muntah, Anggota KPPS di Kota Cimahi yang Merupakan Gen Z Meninggal
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

CIMAHI - Seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Cimahi, Jawa Barat, Rhevi Kusmana (19) meninggal dunia pada Kamis (27/2/2024) dini hari di rumah sakit.

Rhevi merupakan warga Jalan Sirnarasa, RT 02/21, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Rhevi yang masuk kategori penyelenggara Gen Z itu bertugas di TPS 135 di wilayahnya.

"Tadi malam jam 12 itu masih ngobrol, jam 1 (dini hari) drop kemudian jam 2 lebih meninggal dunia di rumah sakit," ungkap orang tua Rhevi, Otong (53) di kediamamnya, Selasa (27/2/2024).

Otong mengatakan, anak bungsunya itu bertugas dari mulai pemungutan suara Pemilu 2024 pada Rabu (14/2/2024) hingga selesai rekapitulasi suara selesai pada Kamis (15/2/2024) sekitar pukul 03.00 WIB. Setelah itu dia pulang ke rumah, karena harus sekolah.

"Dia ke rumah dulu, mandi lalu pergi ke sekolah, karena mau ada ujian karena kan kelas 3 (12). Di sekolah dia pingsan," ucap Otong.

Setelah itu Rhevi pulang ke rumah dan berobat ke dokter. Namun kondisi itu tidak membuat kondisi anaknya itu membaik. Dia juga sempat muntah darah sehingga akhirnya dibawa ke dokter.

"Langsung dibawa ke dokter, terus habis obatnya dibawa lagi ke dokter tapi belum bereaksi masih ada sakitnya," kata dia.

Halaman:
1 2
      
