HOME NEWS NUSANTARA

Dua Anggota KPPS dan Satu Linmas di Lombok Timur Meninggal Akibat kelelahan

Ramli Nurawang , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |02:06 WIB
Dua Anggota KPPS dan Satu Linmas di Lombok Timur Meninggal Akibat kelelahan
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
SELONG - Sebanyak tiga orang penyelenggara Pemilu 2024 di Lombok Timur dilaporkan meninggal dunia. Mereka yang meninggal merupakan anggota KPPS dan Pelindung Masyarakat (Linmas) yang ditugaskan untuk menjaga keamanan di TPS.

Selain korban meninggal dunia, puluhan penyelenggara pemilu juga dilaporkan dirawat di rumah sakit. Untuk korban meninggal dunia dan sakit akan diberikan santunan uang tunai.

Sekretaris KPU Lombok Timur, Nurdin mengatakan korban meninggal dunia yaitu dua orang anggota KPPS dan satu orang anggota Linmas. Sementara untuk anggota KPPS yang sakit dan dirawat di rumah sakit sebanyak 9 orang.

Dijelaskan, mengacu kepada keputusan KPU nomor 59 tahun 2023, telah diatur pedoman teknis pemberian santunan kematian santunan kecelakaan kerja kepada badan Adhoc. Dalam pedoman teknis itu korban meninggal dunia akan diberikan santunan sejumlah Rp46 juta dengan rincian, Rp36 juta untuk santunan kematian dan Rp10 juta untuk biaya pemakaman. Sedangkan bagi yang  kecelakaan kerja akan diberikan sesuai dengan klasifikasi kecelakaan yang diakibatkan.

"Bagi korban meninggal dunia dan yang mengalami sakit tentunya akan kita usulkan untuk mendapatkan santunan. Sejauh ini sudah ada 4 orang sudah kita verifikasi untuk diusulkan mendapatkan santunan," terangnya.

Sementara itu data berbeda dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Lombok Timur, Kepala Dinas Kesehatan Lotim, Pathurrahman mengatakan, data yang diterima pihaknya, penyelenggara pemilu yang meninggal dunia hanya satu orang. Korban Lansia usia 65 tahun dan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Raden Soedjono Selong. Korban meninggal dunia karena kelelahan kemudian komplikasi terhadap penyakit yang telah diderita sebelumnya.

Sedangkan jumlah penyelenggara pemilu yang menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. KPU menyebut jumlah penyelenggara pemilu yang di rawat karena sakit sebanyak 9 orang, sementara data Dikes Lotim sebanyak 43 orang.

