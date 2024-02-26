Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Miris! Anggota KPPS di Lebak Meninggal Dunia Tapi Tak Terima Santunan

Fariz Abdullah , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |13:18 WIB
Miris! Anggota KPPS di Lebak Meninggal Dunia Tapi Tak Terima Santunan
Illustrasi (foto: Okezone)
LEBAK - Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 29 Kelurahan Muara Ciujung Timur (MCT), Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Iqbal Firdausi (42) meninggal dunia pada 7 Februari 2024 lalu.

Namun, sampai hari ini ahli waris dari almarhum tidak mendapatkan santuanan atau bahkan perhatian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak.

Istri almarhum, Iip Siti Apipah mempertanyakan terkait santunan dari pemerintah daerah dan dana BPJS Ketenagakerjaan yang dijanjikan KPU RI untuk anggota KPPS yang meninggal dunia.

Diceritakan Iip, suaminya meninggal dunia setelah pelantikan dan bimbingan teknis (Bimtek) yang dilalukan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Saat itu, dirinya langsung mencari informasi apakah ahli waris berhak menerima BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk itu, Iip mendatangi PPS Kelurahan MCT, namun PPS tidak memberikan penjelasan apakah ahli waris berhak mendapatkan BPJS atau tidak.

Tidak sampai disitu, Iip kemudian mempertanyakan masalah tersebut kepada pegawai BPJS, namun pegawai BPJS yang merupakan tetangga dekatnya menyampaikan bahwa suaminya belum didaftarkan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan oleh KPU Lebak.

"Saat itu, saya hanya pasrah. Namun, saya terus perjuangkan hak-hak almarhum suami saya," kata Iip, Senin (26/02/2024).

