HOME NEWS YOGYA

Respons MUI soal Imam Jemaah Aolia Telepon Allah untuk Rayakan Lebaran 2024

Erfan Erlin , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |12:31 WIB
Respons MUI soal Imam Jemaah Aolia Telepon Allah untuk Rayakan Lebaran 2024
Masjid Aolia di Gunungkidul (MPI)
A
A
A

YOGYAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta menanggapi jemaah Aolia di daerah setempat yang merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah pada Jumat 5 April 2024 setelah pimpinan mereka KH Ibnu Hajar Pranolo atau Mbah Benu mengaku menelepon langsung Allah.

Mbah Benu viral setelah video wawancara dengan awak media berkaitan dengan penentuan Lebaran 2024 beredar luas di media sosial.

Dalam video tersebut, Mbah Benu menuturkan jika dia sudah telepon Allah ketika menentukan Idul Fitri.

