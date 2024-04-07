Antisipasi Macet, Korlantas Polri Kerahkan 155.000 Personel saat Mudik Lebaran 2024

JAKARTA – Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus memprediksi bahwa akan terjadi lonjakan kendaraan pada arus mudik Lebaran 2024. Hal ini disampaikannya dalam siaran langsung iNews Room, Kamis (4/4/2024).

Lonjakan tersebut, lanjut Yusri, diperkirakan terjadi mulai 7 hingga 9 April 2024. tak tanggung-tanggung, Korlantas Polri mencatat, jumlah pemudik tahun ini diprediksi berangsur naik menjadi 193,6 juta, di mana sebelumnya berjumlah 126 juta pemudik.

Namun begitu, dia mengaku bahwa Korlantas Polri telah menyiapkan lebih dari 155.000 personel untuk pengamanan Operasi Ketupat pada mudik Lebaran kali ini. Sebanyak 5.784 posko yang terdiri dari pos pelayanan, pos pengamanan, pos terpadu juga telah disiapkan baik di tol, di arteri maupun di titik-titik alternatif demi kelancaran arus mudik.

“Kamisiapkan juga posko pengendali. Menteri PMK sudah mengecek langsung ke sana. Kami bangun pos, call center 188. Kami siapkan juga helikopter dan ambulans, stand by untuk keadaan darurat,” katanya.

Korlantas Polri siapkan 155.000 personel untuk Operasi Ketupat. (Foto: YouTube Official iNews)

Tak hanya itu, berbagai strategi dan rekayasa lalu lintas juga disiapkan untuk mengatasi antrian kendaraan pada mudik Lebaran 2024. Tak terkecuali, mengenai kebijakan pembatasan angkutan.