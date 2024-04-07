H-6 Lebaran Ribuan Pemudik Padati Bandara Kertajati

MAJALENGKA - Ribuan penumpang arus mudik tampak mulai memadati Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Jumat (5/4/2024) atau H-6 Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah/Lebaran 2024.

Nuril Huda Mahmudan, Executive General Manager Bandara Internasional Kertajati, menjelaskan, dalam rangka menghadapi lonjakan arus mudik, Bandara Internasional Kertajati telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung demi kenyamanan para pemudik.

“Segala fasilitas yang kami siapkan Insyaallah dalam kondisi laik operasi. Karena setiap hari kami maintenance. Fasilitas yang disiapkan antara lain taman bacaan bagi pengunjung saat menunggu penerbangan,” tuturnya.

Dia mengatakan, meskipun tidak terlalu signifikan, sudah ada kenaikan jumlah penumpang dan penerbangan dibanding tiga bulan yang lalu. ”Jumlah penumpang sekitar 1.300-1.500 orang sejak tanggal 3 April kemarin. Biasanya 1.000-1.200 penumpang,” katanya.

Menurut Nuril, pihaknya juga sudah menyiapkan penambahan penerbangan (extra flight) pada 6-7 April, rute Kualanamu-Kertajati, dengan menyediakan pesawat Super Airjet.