Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

H-6 Lebaran Ribuan Pemudik Padati Bandara Kertajati

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |17:34 WIB
H-6 Lebaran Ribuan Pemudik Padati Bandara Kertajati
Suasana Bandara Internasional Kertajati pada H-6 Lebaran 2024, Jumat (5/4/2024). (Foto: dok iNews Media Group)
A
A
A

MAJALENGKA - Ribuan penumpang arus mudik tampak mulai memadati Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Jumat (5/4/2024) atau H-6 Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah/Lebaran 2024.

Nuril Huda Mahmudan, Executive General Manager Bandara Internasional Kertajati, menjelaskan, dalam rangka menghadapi lonjakan arus mudik, Bandara Internasional Kertajati telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung demi kenyamanan para pemudik.

“Segala fasilitas yang kami siapkan Insyaallah dalam kondisi laik operasi. Karena setiap hari kami maintenance. Fasilitas yang disiapkan antara lain taman bacaan bagi pengunjung saat menunggu penerbangan,” tuturnya.

Dia mengatakan, meskipun tidak terlalu signifikan, sudah ada kenaikan jumlah penumpang dan penerbangan dibanding tiga bulan yang lalu. ”Jumlah penumpang sekitar 1.300-1.500 orang sejak tanggal 3 April kemarin. Biasanya 1.000-1.200 penumpang,” katanya.

Menurut Nuril, pihaknya juga sudah menyiapkan penambahan penerbangan (extra flight) pada 6-7 April, rute Kualanamu-Kertajati, dengan menyediakan pesawat Super Airjet.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/16/3177485//hypernet_technologies_menggelar_meet_eat_inspire_bersama_dengan_aruba-Ne3R_large.JPG
Meet Eat Inspire: Koneksi Cabang Tetap Kencang dan Aman bersama Aruba Smart Branch
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/11/3177413//neo_pinjam-yB8L_large.jpg
Lebih Bebas Atur Keuangan! Limit Neo Pinjam Kini Tembus Hingga Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/194/3177355//fashion-gWvB_large.jpg
Strategi Belanja Cerdas ala ShopeeVIP: Tampil Stylish Gak Harus Mahal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/11/3177341//peluncuran_super_app_tring-XMmA_large.jpeg
BRI Group Perluas Inklusi Keuangan lewat Super App Emas Digital TRING! by Pegadaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/11/3177330//pemprov_dki_jakarta_terbitkan_pergub_nomor_27_tahun_2025-aYEI_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Terbitkan Aturan Baru Keringanan Pajak Daerah, Wajib Tahu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177147//mitra10_home_renovation_expo_2025_hadir_di_tenth_avenue_mall_bandung-yajo_large.jpg
Temukan Produk Favoritmu di Mitra10 Home Renovation Expo Bandung, Ada Promo Menarik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement