Tragis! Bocah Ditemukan Tewas Dilalap Api dalam Kebakaran 15 Rumah di Balikpapan

BALIKPAPAN - Sebanyak 15 bangunan rumah dan kios di kawasan Sungai Ampal, Kecamatan Balikpapan ludes terbakar pada Sabtu (6/4/2024).

Saat terjadi kebakaran dilaporkan seorang bocah hilang. Diduga korban terjebak di dalam rumah saat terjadi kebakaran.

Petugas gabungan Basarnas Kota Balikpapan bersama BPBD Kota Balikpapan melakukan proses pencarian di sisa puing bangunan yang terbakar.

Komandan Regu Basarnas Balikpapan, Ari Tryanyto mengatakan, jasad korban tewas ditemukan di dalam reruntuhan puing bangunan yang terbakar hasil pencarian petugas gabungan BPBD Kota Balikpapan dan Basarnas pukul 20.10 Wita.

Usai dievakuasi jasad korban dibawa petugas menuju rumah sakit terdekat. Kebakaran terjadi pukul 14.20 Wita. Kobaran api begitu cepat berkobar meluluhlantakan bangunan.

Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dari 9 pos yang ada di Kota Balikpapan diterjunkan memadamkan api. Asal api diduga berasal dari salah satu bengkel kecil. Hingga saat ini, polisi masih melakukan proses penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran.

(Arief Setyadi )