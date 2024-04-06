Malam Ini, 50.182 Kendaraan Melintas Jalur Mudik Gentong

TASIKMALAYA - Empat hari menjelang lebaran Idul Fitri 2024, volume kendaraan yang melintas jalur mudik Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut dicatat oleh petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu (6/4/2024).

Sebanyak 50.182 kendaraan melintas dari arah Bandung menuju Tasikmalaya via Jalur mudik Gentong, terhitung mulai pukul 00.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB. Dengan rincian 1.372 mobil besar, 1.737 mobil sedang, 22.286 mobil kecil dan 24.787 motor.

Sementara itu, bedasarkan pengamatan MNC Portal Indonesia di SPBU 34.461.16 Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, terlihat lalu lintas masih terbilang ramai lancar. SPBU itu juga dimanfaatkan para pengendara sebagai tempat beristirahat.

Sebelumnya, Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Joko Sulistiono menyebut, skema one way ataupun contra flow akan diberlakukan secara situasional. Pada sore ini sempat diberlakukan one way untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas.

"Terkait arus lalin di Jalur Gentong terpantau padat lancar. Dan hari ini sudah dilakukan satu kali one way sekira pukul 14.00 WIB," kata Joko di Pos Terpadu Letter U, Sabtu malam.