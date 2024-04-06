Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Malam Ini, 50.182 Kendaraan Melintas Jalur Mudik Gentong

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |23:53 WIB
Malam Ini, 50.182 Kendaraan Melintas Jalur Mudik Gentong
Jalur mudik Gentong, Tasikmalaya (Foto: Danandaya)
A
A
A

TASIKMALAYA - Empat hari menjelang lebaran Idul Fitri 2024, volume kendaraan yang melintas jalur mudik Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut dicatat oleh petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu (6/4/2024).

Sebanyak 50.182 kendaraan melintas dari arah Bandung menuju Tasikmalaya via Jalur mudik Gentong, terhitung mulai pukul 00.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB. Dengan rincian 1.372 mobil besar, 1.737 mobil sedang, 22.286 mobil kecil dan 24.787 motor.

Sementara itu, bedasarkan pengamatan MNC Portal Indonesia di SPBU 34.461.16 Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, terlihat lalu lintas masih terbilang ramai lancar. SPBU itu juga dimanfaatkan para pengendara sebagai tempat beristirahat.

Sebelumnya, Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Joko Sulistiono menyebut, skema one way ataupun contra flow akan diberlakukan secara situasional. Pada sore ini sempat diberlakukan one way untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas.

"Terkait arus lalin di Jalur Gentong terpantau padat lancar. Dan hari ini sudah dilakukan satu kali one way sekira pukul 14.00 WIB," kata Joko di Pos Terpadu Letter U, Sabtu malam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement