Pemotor Satu Keluarga Tewas Ditabrak Truk di Bandung Barat Ternyata Pemudik

BANDUNG BARAT - Tiga orang satu keluarga pengendara motor tewas ditabrak truk tangki Mitsubishi Fuso di Jalan Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Minggu (7/4/2024) dini hari. Kasus kecelakaan maut ini ditangani petugas petugas Unit Gakkum Satlantas Polres Cimahi.

Berdasarkan informasi Relawan Cimahi, kecelakaan tersebut terjadi pada pukul 00.07 WIB di Jalan Raya Cipatat, tepatnya sekitar 100 meter sebelum SPBU Citatah, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, KBB.

Identitas korban pengendara motor Dede Solehudin (39) warga Kampung Warung Tiwu RT 05/16, Kelurahan, Kecamatan Cipatat, KBB.

Korban yang dibonceng dua orang, perempuan berusia sekitar 37 tahun dan anak perempuan berusia sekitar 10 tahun. Ketiga korban merupakan satu keluarga.

Sedangkan sopir truk berusia sekitar 50 tahun hanya mengalami luka ringan. Ketiga korban tewas dan sopir truk dibawa ke RS Kawaluyaan Padalarang.

Kendaraan yang terlibat kecelakaan, Honda Beat Street warna hitam merah berpelat nomor polisi (nopol) D 4472 ADL dan truk tangki Mitsubishi Fuso D 9568 AD.

"Informasi yang didapat, ketiga korban merupakan pemudik dari Tasik menuju Cipatat," tulis laporan Relawan Cimahi.