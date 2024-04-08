Jutaan Orang Berharap Langit Cerah agar Bisa Melihat Gerhana Matahari Total

Jutaan orang berharap langit cerah agar bisa melihat gerhana matahari total (Foto: BBC)

TEXAS – Jutaan orang mengharapkan langit cerah seiring meningkatnya antisipasi menjelang gerhana matahari total pada Senin (8/4/2024).

Peramal cuaca memperkirakan kondisi berawan di Meksiko utara, Texas, Amerika Serikat (AS) dan sebagian wilayah Great Lakes.

Cuaca yang lebih baik diperkirakan terjadi di Meksiko bagian barat dan sebagian wilayah Midwest AS, dengan langit musim semi yang cerah kemungkinan besar terjadi di New England dan Kanada.

Gerhana matahari total, yang pertama kali melintasi benua itu sejak 2017, pertama kali akan melanda daratan di pantai barat Meksiko.

Jalur ini akan melintasi wilayah timur laut melintasi wilayah padat penduduk dan beberapa kota besar di tiga negara.

Beberapa area di sepanjang jalur totalitas di mana bulan menutupi matahari sepenuhnya akan mengalami kegelapan selama hampir empat setengah menit.

Menurut NASA, 31,6 juta orang hidup di jalur totalitas, dan jutaan lainnya diperkirakan melakukan perjalanan untuk melihat sekilas peristiwa angkasa tersebut.

Di taman RV Starry Night di Fort Worth, Texas, kendaraan yang penuh dengan pengamat gerhana berdatangan untuk mendirikan kemah yang siap menyambut momen besar.

"Ini menjadi masalah besar, banyak orang datang ke sini dari berbagai penjuru,” terang pemiliknya, Lindsey Kuhn, kepada BBC:

“Saya sudah mencoba menjelaskan kepada putri saya bahwa hari akan gelap, dia bertanya 'apakah kita harus tidur?,” lanjutnya.

“Kami akan bersama, memakai kacamata dan berfoto selfie, itu sekali seumur hidup bagi kami,” ujarnya.