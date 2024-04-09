Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Oknum Kepala Sekolah Nyabu di Tulang Bawang, Ngaku Disuruh Keponakan

Yuswantoro , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |03:16 WIB
Viral Oknum Kepala Sekolah Nyabu di Tulang Bawang, Ngaku Disuruh Keponakan
Polisi memeriksa oknum kepsek diduga nyabu di Tulang Bawang (MPI)
A
A
A

TULANG BAWANG - Oknum kepala sekolah (Kepsek) di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung yang viral mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu akhirnya buka suara. Pria berinsial S (53) warga Dante Taladas, Tulang Bawang itu mengaku bahwa orang dalam video itu adalah dirinya.

Hal itu diungkapkan S setelah diinterogasi oleh penyelidik Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tulang Bawang terkait viralnya video berdurasi 1 menit 27 detik yang memperlihatkan seorang oknum kepsek nyabu.

Kepada polisi, S mengaku bahwa video tersebut direkam oleh keponakannya berinisial F secara diam-diam tanpa sepengetahuan dirinya. F masih buron dan sedang dicari polisi.

 BACA JUGA:

"Menurut keterangan dari S, video tersebut diambil dengan menggunakan handphone (HP) oleh F di dalam sebuah kamar yang ada di rumahnya di Kecamatan Dente Teladas sekitar bulan Juli 2023," kata Kasatresnarkoba Polres Tulang Bawang, AKP Indik Rusmono, Senin (8/4/2024).

Indik mengatakan interogasi terhadap S berlangsung pada Sabtu 6 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah S di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan urine dari S.

Halaman:
1 2
      
