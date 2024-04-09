Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir dan Longsor Terjang Minahasa Utara, 422 Rumah Terendam 615 Jiwa Mengungsi

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |10:45 WIB
Banjir dan Longsor Terjang Minahasa Utara, 422 Rumah Terendam 615 Jiwa Mengungsi
Banjir di Minahasa Utara (BNPB)
JAKARTA - Banjir dan longsor terjadi di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Minggu 7 April 2024. Berdasarkan laporan dari Pusdalops BNPB sebanyak 268 Kepala Keluarga atau 1.071 jiwa terdampak dan 154 Kepala Keluarga atau 615 jiwa mengungsi.

Dilaporkan banjir terjadi pukul 06:40 WIB dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di wilayah Kabupaten Minahasa Utara khususnya di Kecamatan Likupang Selatan, Likupang Timur, Likupang Barat dan Wori sehingga menyebabkan bencana banjir, longsor dan pohon tumbang.

Lokasi mengungsi di tempat ibadah, rumah warga yang tidak terdampak, balai desa, dan tenda yang didirikan desa setempat. Untuk memenuhi kebutuhan logistik pengungsi pendirian dapur umum dari desa setempat serta bantuan dari berbagai pihak.

