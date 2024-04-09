Kasus Mayat Perempuan di Pantai Lorong Cemoro, Dibunuh Mantan Pacar yang Cemburu

BANTUL - Polisi mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan seorang pria berinisial IOA (22) warga Dlingo, Bantul terhadap Gita Selviana (26) perempuan muda yang mayatnya ditemukan tergeletak di kawasan objek wisata Pantai Lorong Cemoro, Depok, Kretek, Bantul, Senin 8 April 2024.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, pelaku adalah mantan pacar korban. Ia ditangkap di rumahnya di wilayah Dlingo Senin siang.

"Berdasarkan keterangan dari keluarga korban, IOA adalah teman dekat atau mantan pacar," kata Jeffry, Selasa (9/4/2024).

Adapun motif pembunuhan, kata Jeffry, karena pelaku merasa cemburu setelah melihat status di media sosial korban sedang bersama laki-laki lain. Pelaku kemudian mengajak korban ke Pantai Lorong Cemoro menggunakan mobil sewaan.

"Korban kemudian dihabisi di dalam mobil dengan cara diikat lehernya menggunakan tali rafia," imbuhnya.

Jeffry menyebut saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku juga sudah ditahan untuk dimintai keterangan mendalam.