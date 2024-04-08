Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Mayat Perempuan Tergeletak di Pantai Lorong Cemoro, Ada Memar di Kepala

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |13:14 WIB
Mayat Perempuan Tergeletak di Pantai Lorong Cemoro, Ada Memar di Kepala
Mayat perempuan tergeletak di pingging Pantai Lorong Cemoro (Foto Istimewa)
BANTUL - Sesosok mayat perempuan ditemukan tergeletak di kawasan objek wisata Pantai Lorong Cemoro, Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul, Senin (8/4/2024) pagi. Pada mayat tersebut terdapat sejumlah memar di bagian kepala.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, penemuan mayat itu bermula saat saksi yakni Januar Aziz (33) dan Wahyudi (31) warga Bantul datang ke Pantai Lorong Cemoro untuk memancing.

"Sekira pukul 06.30 WIB saksi satu dan dua tiba di Pantai Lorong Cemoro Parangtritis, Kretek, Bantul dengan maksud untuk memancing. Pada saat akan menuju pantai, saksi melihat ada orang tergeletak di depan parkiran sepeda motor," kata Jeffry.

Jeffry menyebut bahwa keduanya sempat memeriksa kondisi orang yang tergeletak itu. Namun, setelah diperiksa diketahui bahwa orang tersebut berjenis kelamin perempuan. Kondisinya sama sekali tidak merespon.

"Saat dicek ternyata sudah meninggal dunia," kata Jeffry.

Mendapati hal tersebut, saksi bergegas melaporkan kejadian itu kepada polisi yang kebetulan sedang bertugas di simpang empat JJLS, Depok. Menindaklanjuti laporan itu, petugas mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan Inafis Polres Bantul.

Halaman:
1 2
      
