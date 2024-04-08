Advertisement
HOME NEWS JABAR

13 Kantong Jenazah Kecelakaan Tol Japek Masih Diidentifikasi, Ada Potongan Tubuh

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |12:48 WIB
13 Kantong Jenazah Kecelakaan Tol Japek Masih Diidentifikasi, Ada Potongan Tubuh
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Kapolres Karawang AKBP, Wirdhanto Hadicaksono melaporkan saat ini ada 13 kantong jenazah akibat kecelakaan maut di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) KM 58 yang telah dibawa ke RSUD Karawang, Jawa Barat.

Wirdhanto mengatakan dari 13 kantong jenazah itu masih akan diidentifikasi jumlah korbannya mengingat ada potongan tubuh yang dievakuasi tim pascakecelakaan.

“Kita sedang identifikasi, sudah dievakuasi ada 13 kantong mayat yang sedang diidentifikasi. Kita identifikasi, kita pastikan betul karena ada yang potongannya yang utuh tapi ada juga yang potongannya tidak untuh. Makanya dalam proses identifikasi,” ungkap Wirdhanto dalam keterangannya di RSUD Karawang.

Wirdhanto memastikan semua penumpang di mobil Grand Max tidak ada yang selamat dengan Nomor Polisi B 1635 BKT. “Untuk sementara di dalam mobil Grand Max tidak ada yang selamat, semuanya meninggal dunia. Dan kemudian saat ini sedang diidentifikasi sudah dievakuasi ada 13 kantong mayat yang ada dalam proses identifikasi,” ujarnya.

“Saya ulangi B 1635 BKT yang di dalam STNK adanya identitas atas nama Yanti Setiawan Budi Dharma dengan alamat Jalan Duren Nomor 16 RT 003 RW 009 Kelurahan Utan Kayu Utara kecamatan Matraman Jakarta Timur,” ujarnya.

