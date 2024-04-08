Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Pasca Kecelakaan Maut, Contra Flow Tol Japek KM 58 Kembali Dibuka

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |12:56 WIB
Pasca Kecelakaan Maut, <i>Contra Flow</i> Tol Japek KM 58 Kembali Dibuka
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

 

JAKARTA - Rekayasa lalu lintas contra flow atau arus berlawanan di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) kilometer (KM) 58 kembali dibuka pasca kecelakaan maut yang terjadi pagi ini pukul 07.04 WIB, Senin (8/4/2024).

Diketahui, kecelakaan tersebut menewaskan 13 orang.

Sebelumnya, Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan mengatakan rekayasa lalu lintas contra flow sempat dihentikan sementara akibat kecelakaan tersebut. Di mana pihaknya mengarahkan kendaraan dari Bandung ke Cikampek Selatan.

“Contra flow kita hentikan untuk kilometer arus yang dari Jakarta. Kemudian dari Bandung juga kita arahkan untuk Golongan A dari arah Cikampek Selatan untuk mengurangi beban yang ada di Cikampek ini,” ujar Aan dalam keterangannya.

Selain itu, Aan menjelaskan kronologi kecelakaan yang terjadi akibat mobil Grand Max yang berada di jalur contra flow dari arah Jakarta oleh dan menabrak bus. Meski begitu, Aan belum memastikan penyebab kecelakaan secara pasti karena menunggu hasil tim olah perkara.

“Sementara untuk penyebab kecelakaan dari sebagainya ini masih kita selidiki ya nanti ada tim olah TKP yang akan datang ke TKP ini,” ujar Aan.

