Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Lebaran di Taiwan, Umat Muslim Indonesia Mengikuti Salat Id dan Open House KDEI Taipei

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |20:40 WIB
Lebaran di Taiwan, Umat Muslim Indonesia Mengikuti Salat Id dan Open House KDEI Taipei
Suasana perayaan lebaran di Taiwan.
A
A
A

TAIWAN – Hari ini tanggal 10 April 2024 adalah Hari Raya Idul Fitri merupakan momen yang dinantikan oleh umat Muslim di seluruh dunia, tidak terkecuali juga di Taiwan. Tidak seperti di Indonesia di mana Hari Raya Idul Fitri merupakan hari libur nasional, di Taiwan sendiri yang tidak mengadopsi hari keagamaan sebagai hari libur nasional, sehingga Idul Fitri 1445 H yang dilaksanakan Rabu 10 April merupakan hari kerja di Taiwan.

Meski begitu, warga Indonesia di Taiwan yang berjumlah sekitar 300 ribu orang yang mayoritas adalah umat Muslim, dengan penuh suka cita dan khusuk menyambut hari kemenangan. Mereka mengawali hari ini dengan mengikuti Salat Ied yang diselenggarakan di 16 titik di Taiwan.

Mengingat jumlah umat dan keterbatasan tempat ibadah, maka pelaksanaan Salat Ied di beberapa titik dilakukan lebih dari 1 kloter, ada yang sampai 5 kloter. Cuaca yang hujan dan cenderung dingin tidak menghalangi niat mereka menjalankan ibadah Salat Ied sehingga hampir setiap titik dan setiap kloter penyelenggaraan Salat Ied dipadati jamaah.

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei juga menyelenggarakan acara Open House yang mengundang seluruh warga Indonesia di Taiwan untuk hadir. Kepala KDEI Iqbal Shoffan Shofwan selain mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, juga menyampaikan bersyukur karena tidak ada korban WNI dalam gempa yang menguncangkan Taiwan pekan lalu, meskipun demikian beliau menyampaikan belasungkawa kepada korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/337/3128178/budi_gunawan-BdM6_large.jpg
Pemerintah Pantau Ketat Arus Mudik dan Situasi Kamtibmas Selama Libur Idul Fitri dan Nyepi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/338/3127737/idul_fitri-rdCP_large.jpg
Diselimuti Haru, Keluarga Napi Lapas Cikarang Kumpul di Hari Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/337/3127732/dpr-e9YU_large.jpg
DPR: Jadikan Idul Fitri Momen Berbagi demi Wujudkan Kesejahteraan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/337/3127055/sidang_isbat-O7lF_large.jpg
Saksikan Hasil Sidang Isbat Penentuan Idul Fitri di Portal dan Youtube Official Okezone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/338/3125201/polres_jakbar-LEd8_large.jpg
Cek Pos Pengamanan, Kapolres Jakbar Pastikan Keamanan Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/18/2995119/kehilangan-kendali-bus-jatuh-ke-jurang-tewaskan-17-orang-yang-hendak-pergi-merayakan-idul-fitri-admBQRQ9ZQ.jpg
Kehilangan Kendali, Bus Jatuh ke Jurang Tewaskan 17 Orang yang Hendak Pergi Merayakan Idul Fitri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement