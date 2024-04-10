Lebaran di Taiwan, Umat Muslim Indonesia Mengikuti Salat Id dan Open House KDEI Taipei

TAIWAN – Hari ini tanggal 10 April 2024 adalah Hari Raya Idul Fitri merupakan momen yang dinantikan oleh umat Muslim di seluruh dunia, tidak terkecuali juga di Taiwan. Tidak seperti di Indonesia di mana Hari Raya Idul Fitri merupakan hari libur nasional, di Taiwan sendiri yang tidak mengadopsi hari keagamaan sebagai hari libur nasional, sehingga Idul Fitri 1445 H yang dilaksanakan Rabu 10 April merupakan hari kerja di Taiwan.

Meski begitu, warga Indonesia di Taiwan yang berjumlah sekitar 300 ribu orang yang mayoritas adalah umat Muslim, dengan penuh suka cita dan khusuk menyambut hari kemenangan. Mereka mengawali hari ini dengan mengikuti Salat Ied yang diselenggarakan di 16 titik di Taiwan.

BACA JUGA: Sebanyak Dua Ribu Warga Indonesia Rayakan Idul FItri di KBRI Bangkok

Mengingat jumlah umat dan keterbatasan tempat ibadah, maka pelaksanaan Salat Ied di beberapa titik dilakukan lebih dari 1 kloter, ada yang sampai 5 kloter. Cuaca yang hujan dan cenderung dingin tidak menghalangi niat mereka menjalankan ibadah Salat Ied sehingga hampir setiap titik dan setiap kloter penyelenggaraan Salat Ied dipadati jamaah.

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei juga menyelenggarakan acara Open House yang mengundang seluruh warga Indonesia di Taiwan untuk hadir. Kepala KDEI Iqbal Shoffan Shofwan selain mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, juga menyampaikan bersyukur karena tidak ada korban WNI dalam gempa yang menguncangkan Taiwan pekan lalu, meskipun demikian beliau menyampaikan belasungkawa kepada korban.