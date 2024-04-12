Advertisement
HOME NEWS JABAR

H+2 Lebaran, Lalin Tol Padaleunyi-Cipularang Arah Jakarta Padat Sore Ini

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |17:22 WIB
H+2 Lebaran, Lalin Tol Padaleunyi-Cipularang Arah Jakarta Padat Sore Ini
Ilustrasi kepadatan di tol (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lalu Lintas Tol Padaleunyi - Cipularang Arah Jakarta pada sore ini, Jumat (12/4/2024) terpantau padat merayap.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, banyak juga mobil travel, bus dan truk dari Bandung hingga km 111 kepadatan arus lalin arah jakarta sore ini masih terjadi.

Selain itu, rest area di Km 125 Cimahi dan rest area Km 97 ditutup sementara untuk menanggulangi kepadatan kendaraan dan antrean.

Adapun kecepatan rata-rata kendaraan mencapai 40-60km/jam. Namun, beberapa kali terjadi stuck atau terjebak dan didominasi kendaraan pribadi ber plat B.

Kemudian, terlihat pula 4 lajur terisi penuh termasuk bahu jalan di tengah hujan deras. Akan tetapi jalur sebaliknya arah Bandung terpantau padat lancar.

(Arief Setyadi )

      
