Rusia Klaim Sukses Uji Coba Rudal Balistik Antarbenua

JAKARTA - Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pada Jumat (12/4/2024), pihaknya berhasil melakukan uji peluncuran rudal balistik antarbenua di kompleks peluncuran roket Kapustin Yar di wilayah selatan Astrakhan.

Melansir Al Arabiya yang bersumbe dari Reuters, Sabtu (13/4/2024), Rusia telah menggunakan lima rudal hipersonik Zirkon barunya untuk menyerang Kyiv, Ukraina, sejak awal tahun ini. Hal itu sebagaimana disampaikan administrasi militer kota tersebut awal bulan ini.

Serangan tersebut merupakan satu di antara lebih dari 180 serangan rudal dan drone Rusia yang diluncurkan ke Kyiv dalam tiga bulan pertama tahun ini, kata pemerintah dalam sebuah postingan di Telegram.

Rudal Zircon yang berbasis di laut memiliki jangkauan 1.000 km (625 mil). Rudal itu melaju dengan kecepatan sembilan kali kecepatan suara, kata Rusia.

Analis militer mengatakan kecepatan hipersonik rudal dapat mengurangi waktu reaksi pertahanan udara dan kemampuan untuk menyerang sasaran yang besar, dalam, dan keras.

Presiden Vladimir Putin mengonfirmasi dalam pidato pada 29 Februari 2024, bahwa Rusia telah menggunakan rudal Zirkon dalam pertempuran, tanpa menyebutkan lokasi mana yang menjadi sasaran.

Dia menggambarkan Zirkon sebagai bagian dari sistem senjata generasi baru yang tak tertandingi.