INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Kelelahan, Pemudik Asal Palembang Meninggal di Pelabuhan Bakauheni

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |16:07 WIB
Diduga Kelelahan, Pemudik Asal Palembang Meninggal di Pelabuhan Bakauheni
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

LAMPUNG - Diduga kelelahan seorang pemudik meninggal dunia di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Senin (15/4/2024) pagi.

Pemudik tersebut diketahui bernama Yuslah (67) asal Palembang, Sumatera Selatan yang hendak kembali ke Bekasi, Jawa Barat.

Informasi yang diperoleh MNC Portal, korban meninggal dunia terjatuh saat turun dari tangga bus hendak ke atas KMP Trimas yang saat itu sedang bersandar di Dermaga 1, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

Saat dikonfirmasi, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampung Selatan, dr Wahyu Wibisana membenarkan adanya pemudik meninggal dunia tersebut.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun Posko IDI Lampung Selatan, almarhumah meninggal dunia di atas KMP Trimas yang sedang sandar di Dermaga 1 Reguler Pelabuhan Bakauheni.

"Saat dibawa ke Posko IDI, yang bersangkutan sudah meninggal dunia," ujar Wahyu, Senin (15/4) siang.

Wahyu menuturkan, kejadian ini berawal saat almarhumah turun dari bus yang sudah masuk ke dalam kapal untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak.

