Pagi Ini, Jalur Lingkar Gentong Mulai Dipadati Pemudik

TASIKMALAYA - Jalur Lingkar Gentong yang merupakan jalan utama arteri Selatan, masih dipadati pemudik yang melakukan arus balik Lebaran 2024. Kepadatan terjadi sejak pukul 05.00 WIB, pada Senin (15/4/2024), dan belum ada siatem one way atau satu arah yang diberlakukan.

Kepadatan di jalur Lingkar Gentong disebabkan akibat perlambatan pada jalan tanjakan tajam. Salah satunya adalah 'tanjakan stroberi' yang cukup curam dan panjang.

Kondisi ini menuntut kewaspadaan pengemudi dan kondisi kendaraan yang optimal agar dapat melaluinya dengan lancar. Selain itu, kondisi jalan yang sempit juga membuat lalu lintas semakin padat karena kendaraan harus mengantre ketika melewati jalan menanjak.

Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Joko Sulitiono telah mengimbau kepada para pemudik untuk mempersiapkan kondisi fisik dan kendaraan. Mengingat jalur Lingkar Gentong rawan terjadi kecelakaan apabila pengemudi tidak fokus dan kendaraan tak dalam kondisi prima.