Arus Balik Lingkar Gentong Padat, Didominasi Motor dan Mobil Pribadi

JAKARTA - Arus lalu lintas di Jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat dipadati para pemudik yang melakukan arus balik lebaran 2024 pada hari ini Senin (15/4/2024).

Berdasarkan laporan reporter iNews Media Group dalam program Breaking News, kawasan lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini sudah mulai padat oleh kendaraan yang berasal dari Jawa Tengah menuju ke kawasan Bandung Jakarta dan juga sekitarnya.

Hingga saat ini terus terjadi peningkatan yang mana untuk pagi ini masih didominasi oleh kendaraan sepeda motor kemudian diikuti oleh mobil pribadi dan juga bus antar kota antar provinsi.

Tidak hanya itu, jumlah pemudik yang akan melakukan arus balik menuju ke kawasan Bandung Jakarta dan juga sekitarnya ini akan terus meningkat pada senin malam nanti.

Berdasarkan ldata dari dinas perhubungan Kota Tasikmalaya Jawa Barat ini per minggu kemarin sudah sebanyak 85.000 lebih kendaraan yang melintasi kawasan lingkar gentong Tasikmalaya Jawa Barat. Angka tersebut dua kali lebih tinggi dibandingkan arus mudik lebaran pada pekan kemarin.

Sehingga diperkirakan pada senin malam nanti akan kembali terjadi lonjakan para pengendara pribadi diantaranya mobil dan juga motor serta bus antar kota antar provinsi yang akan melakukan perjalanan menuju ke Bandung Jakarta dan sekitarnya.