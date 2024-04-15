Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Arus Balik Lingkar Gentong Padat, Didominasi Motor dan Mobil Pribadi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |10:48 WIB
Arus Balik Lingkar Gentong Padat, Didominasi Motor dan Mobil Pribadi
Pemudik di jalur gentong (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Arus lalu lintas di Jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat dipadati para pemudik yang melakukan arus balik lebaran 2024 pada hari ini Senin (15/4/2024).

Berdasarkan laporan reporter iNews Media Group dalam program Breaking News, kawasan lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini sudah mulai padat oleh kendaraan yang berasal dari Jawa Tengah menuju ke kawasan Bandung Jakarta dan juga sekitarnya.

Hingga saat ini terus terjadi peningkatan yang mana untuk pagi ini masih didominasi oleh kendaraan sepeda motor kemudian diikuti oleh mobil pribadi dan juga bus antar kota antar provinsi.

Tidak hanya itu, jumlah pemudik yang akan melakukan arus balik menuju ke kawasan Bandung Jakarta dan juga sekitarnya ini akan terus meningkat pada senin malam nanti.

Berdasarkan ldata dari dinas perhubungan Kota Tasikmalaya Jawa Barat ini per minggu kemarin sudah sebanyak 85.000 lebih kendaraan yang melintasi kawasan lingkar gentong Tasikmalaya Jawa Barat. Angka tersebut dua kali lebih tinggi dibandingkan arus mudik lebaran pada pekan kemarin.

Sehingga diperkirakan pada senin malam nanti akan kembali terjadi lonjakan para pengendara pribadi diantaranya mobil dan juga motor serta bus antar kota antar provinsi yang akan melakukan perjalanan menuju ke Bandung Jakarta dan sekitarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133088//ilustrasi-jEtf_large.jpg
Turun 34 Persen, Menhub: 4.640 Kecelakaan Terjadi Sepanjang Musim Mudik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133084//sesepuh_pesantren_buntet_cirebon-jqaF_large.JPG
Sesepuh Pesantren Buntet Apresiasi Kapolri: Arus Mudik-Balik Lebaran Sukses Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/614/3131212//menag_nasaruddin_umar-4NZY_large.jpg
Disinggahi 1,6 Juta Pemudik, Menag: Masjid Jadi Rumah Bersama di Tengah Mobilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/52/3131086//ban-borK_large.jpg
5 Hal yang Perlu Dicek pada Ban Mobil Usai Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/52/3130707//spklu-geph_large.jpeg
Mobil Listrik Makin Diminati, Transaksi SPKLU saat Mudik Lebaran Naik 5 Kali Lipat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/337/3130328//ahmad_sahroni-oyd6_large.JPG
Angka Kecelakaan Turun 30 Persen, Komisi III DPR Puji Sinergi Pengamanan Mudik 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement