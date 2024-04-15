Polisi Buru Pelaku Pembunuhan Ibu dan Anak di Palembang

PALEMBANG - Peristiwa pembunuhan menimpah seorang ibu bernama Warsila (40) dan anak perempuannya berinisial FA (13) di rumahnya Jalan Karya Baru, Macan Lindungan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Senin (15/4/2024).

Menurut Ketua RT 03 Kelurahan Bukit Baru, Sutoro, mengatakan kasus dugaan pembunuhan itu awalnya di ketahui oleh suami korban bernama Kurniawan, sekitar pukul 10.00 WIB.

"Suaminya melapor kepada saya, memberitahu kalau istri dan anaknya tewas bersimbah darah di rumah," katanya.

Dikatakan Sutoro, suami korban saat itu sedang berada di bengkel tempatnya bekerja. Lalu mendapat telepon dari istrinya yang meminta pertolongan.

"Suaminya itu dapat telepon istrinya yang teriak meminta tolong. Saat pulang ternyata istrinya sudah tewas di garasi, dan anak perempuannya di kamar," katanya.

Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono, mengatakan saat ini petugas masih melakukan penyelidikan dan olah TKP di lokasi pembunuhan tersebut.

Menurutnya, korban ada 2 orang yakni Warsila (40) mengalami luka tusukan besi pengki di kepala bagian belakang dan anaknya berinsial FA (13) dengan luka tusukan pisau di perut dan sayatan di tangan.

"Saat ini, kami masih mengumpulkan bukti besi pengki yang masih terhunus di kepala korban (Warsila) dan pisau dapur. Serta petunjuk yang ada terhadap modus operandi maupun motifnya," katanya.