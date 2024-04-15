Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Polisi Buru Pelaku Pembunuhan Ibu dan Anak di Palembang

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |20:40 WIB
Polisi Buru Pelaku Pembunuhan Ibu dan Anak di Palembang
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
A
A
A

PALEMBANG - Peristiwa pembunuhan menimpah seorang ibu bernama Warsila (40) dan anak perempuannya berinisial FA (13) di rumahnya Jalan Karya Baru, Macan Lindungan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Senin (15/4/2024).

Menurut Ketua RT 03 Kelurahan Bukit Baru, Sutoro, mengatakan kasus dugaan pembunuhan itu awalnya di ketahui oleh suami korban bernama Kurniawan, sekitar pukul 10.00 WIB.

"Suaminya melapor kepada saya, memberitahu kalau istri dan anaknya tewas bersimbah darah di rumah," katanya.

Dikatakan Sutoro, suami korban saat itu sedang berada di bengkel tempatnya bekerja. Lalu mendapat telepon dari istrinya yang meminta pertolongan.

"Suaminya itu dapat telepon istrinya yang teriak meminta tolong. Saat pulang ternyata istrinya sudah tewas di garasi, dan anak perempuannya di kamar," katanya.

Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono, mengatakan saat ini petugas masih melakukan penyelidikan dan olah TKP di lokasi pembunuhan tersebut.

Menurutnya, korban ada 2 orang yakni Warsila (40) mengalami luka tusukan besi pengki di kepala bagian belakang dan anaknya berinsial FA (13) dengan luka tusukan pisau di perut dan sayatan di tangan.

"Saat ini, kami masih mengumpulkan bukti besi pengki yang masih terhunus di kepala korban (Warsila) dan pisau dapur. Serta petunjuk yang ada terhadap modus operandi maupun motifnya," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement