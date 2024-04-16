Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta Anggota Polisi Kembalikan Tas Berisi Uang Rp100 Juta ke Pemudik di Rest Area

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |07:16 WIB
4 Fakta Anggota Polisi Kembalikan Tas Berisi Uang Rp100 Juta ke Pemudik di Rest Area
Aiptu Supriyanto, anggota polisi yang kembalikan tas pemudik berisikan uang (foto: dok ist)
A
A
A

SEBUAH tas milik pemudik tertinggal di toilet Rest Area KM 116 A, Tol Trans Sumatera wilayah hukum Polres Lampung Tengah, pada Minggu 14 April 2024, sekira pukul 07.00 WIB.

Beruntung tas tersebut ditemukan oleh anggota Polri yang berjaga. Berikut sejumlah faktanya:

1. Ditemukan anggota polisi

Aiptu Supriyanto, anggota Polri yang berjaga menemukan tas pemudik tersebut, ia langsung bergegas mengumumkan menggunakan pengeras suara masjid di rest area setempat dan mengembalikan kepada pemiliknya.

Supriyanto mengatakan, awalnya dia tengah melakukan patroli jalan kaki sekaligus memberikan himbauan di lokasi sekitar tempat peristirahatan pemudik.

"Saat sedang patroli, saya temukan tas pemudik yang tertinggal dengan posisi tergantung di tembok toilet umum no 3 Rest Area," ujar Supriyanto.

2. Tas Berisikan Uang Rp100 Juta Lebih dan HP

 

Saat menemukan tas tersebut, Aiptu Supriyanto tak berani membuka sendiri, sehingga dia membawa tas tersebut ke pos untuk diperiksa bersama security dan OB Rest Area.

"Saat dibuka, isinya uang tunai pecahan lebih kurang senilai Rp100 juta. Selain itu ada barang berharga berupa handphone, paspor dan dompet yang berisi identitas pemilik," kata dia.

