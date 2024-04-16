Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Viral Video Oknum Polisi Bripka Berlin Aniaya Istri Berkali-kali Sejak 2016

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |22:28 WIB
Viral Video Oknum Polisi Bripka Berlin Aniaya Istri Berkali-kali Sejak 2016
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Warganet dihebohkan dengan penganiayaan yang dilakukan oknum polisi bernama Bripka Berlin Sinaga melakukan penganiayaan atau Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istrinya.

Akun Twitter @heraloebs dalam unggahan videonya menunjukkan rekaman CCTV penganiayaan yang dilakukan Berlin. Dia yang hanya mengenakan handuk mendorong dan memukul istrinya. Bahkan, penganiayaan tersebut dilakukan di depan anaknya.

"Seorang wanita bernama Dian Meta Sihombing kerap dianiaya oleh suaminya Bripka Berlin Sinaga oknum personel kepolisian,” tulis akun tersebut, dikutip Selasa (16/4/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
