Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ayah Tiri Pelaku KDRT Tewaskan Anak di Cicalengka Berhasil Ditangkap!

Agi Ilman , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |06:01 WIB
Ayah Tiri Pelaku KDRT Tewaskan Anak di Cicalengka Berhasil Ditangkap!
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Ujang Mulyadi (31), ayah yang tega melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada anaknya hingga meninggal berhasil diamankan jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandung, pada Jumat (5/4/2024).

Sebelumnya, korban BTM (4) harus meregang nyawa dalam pelukan ibunya saat hendak melaporkan kasus tersebut ke kepolisian.

Kasatreskrim Polresta Bandung, Kompol Oliestha membenarkan adanya dugaan KDRT yang dilakukan ayah tiri kepada anaknya tersebut. 

"Betul, pelaku sudah ditangkap dan kini sedang kami dalami,” ujar Oliestha saat dikonfirmasi, Jumat.

Oliestha menjelaskan, awalnya kasus ini ditangani oleh Polres Purwakarta karena ibu korban melaporkan kasus ini di sana. 

"Namun, setelah mengetahui bahwa kejadian terjadi di Cicalengka, kemudian penanganan kasus ini dilemparkan ke kami," katanya.

Olieshta juga membenarkan jika keluarga tersebut tinggal di Cicalengka, Kabupaten Bandung. 

"Namun, karena sering mengalami KDRT, maka pelapor memutuskan pulang ke rumah orangtuanya yang ada di Purwakarta," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/512/3061510/kdrt-jqrW_large.jpg
Rekonstruksi Kasus KDRT Suami Banting Istri hingga Tewas di Solo, Pelaku Peragakan 48 Adegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/512/3058028/kdt-cmI3_large.jpg
Suami Bunuh Istri Usai Uang Belanja dari Hasil Parkir Dilempar dan Diludahi  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/338/3052367/viral-j6Yo_large.jpg
Pegawai Ditjen Pajak Diduga KDRT Istri saat Gendong Anak, Ditendang hingga Dilempar Gelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/338/3051249/kdrt-rA6v_large.jpg
Armor Aniaya Selebram Cantik, Kapolres : Tidak Ada Restorative Justice, Kita Kawal Sampai Persidangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/338/3050705/kdrt-aV9B_large.jpg
Ibu di Jaksel Alami KDRT, Ditendang Suaminya saat Gendong Bayi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/340/3050296/penjara-G8mI_large.jpg
Tak Izin Dinas di Hotel, Istri Nyaris Dibakar Suaminya yang Dilanda Amarah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement