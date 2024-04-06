Ayah Tiri Pelaku KDRT Tewaskan Anak di Cicalengka Berhasil Ditangkap!

BANDUNG - Ujang Mulyadi (31), ayah yang tega melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada anaknya hingga meninggal berhasil diamankan jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandung, pada Jumat (5/4/2024).

Sebelumnya, korban BTM (4) harus meregang nyawa dalam pelukan ibunya saat hendak melaporkan kasus tersebut ke kepolisian.

Kasatreskrim Polresta Bandung, Kompol Oliestha membenarkan adanya dugaan KDRT yang dilakukan ayah tiri kepada anaknya tersebut.

"Betul, pelaku sudah ditangkap dan kini sedang kami dalami,” ujar Oliestha saat dikonfirmasi, Jumat.

Oliestha menjelaskan, awalnya kasus ini ditangani oleh Polres Purwakarta karena ibu korban melaporkan kasus ini di sana.

"Namun, setelah mengetahui bahwa kejadian terjadi di Cicalengka, kemudian penanganan kasus ini dilemparkan ke kami," katanya.

Olieshta juga membenarkan jika keluarga tersebut tinggal di Cicalengka, Kabupaten Bandung.

"Namun, karena sering mengalami KDRT, maka pelapor memutuskan pulang ke rumah orangtuanya yang ada di Purwakarta," tambahnya.