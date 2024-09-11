Rekonstruksi Kasus KDRT Suami Banting Istri hingga Tewas di Solo, Pelaku Peragakan 48 Adegan

SOLO – Polisi telah melaksanakan rekonstruksi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berujung tewasnya VH (42), warga Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Dalam rekonstruksi, keterangan tersangka AS (47), suami korban, sesuai dengan yang disampaikan kepada penyidik saat pemeriksaan.

“Rekonstruksi menggelar 48 adegan di TKP (tempat kejadian perkara). Hal ini untuk memberikan kejelasan gambaran kepada penyidik apakah benar keterangan yang telah dituangkan tersangka melalui penyidikan secara administratif di depan penyidik,” kata Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi dalam keterangan yang dikutip, Rabu (11/9/2024).

Selanjutnya, hasil pemeriksaan ditransformasikan menjadi sebuah adegan-adegan dalam rekonstruksi. Adegan rekonstruksi mulai dari kedatangan pelaku sampai dengan terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

“Itu tujuan kami melakukan rekonstruksi dan secara detail tersangka telah melakukan sesuai dengan keterangan yang diberikan saat penyidikan. Artinya, tidak ada perbedaan dari keterangan yang telah diberikan,” ucapnya.

Melalui rekonstruksi, polisi sekaligus memastikan pasal yang dikenakan kepada pelaku. Selain itu, Kapolresta juga memastikan penanganan kasus telah melalui tahapan-tahapan yang benar.

“Hasil rekonstruksi tidak ada yang baru, tepat seperti apa yang disampaikan tersangka. Mulai dari alat yang digunakan, asal sebelum kejadian, cekcok, terjadi pemukulan dengan gagang sapu, dibanting, helm dan lainnya. Apa yang dilakukan tersangka seperti yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan,” tuturnya.

Sebelumnya, polisi menggelar rekonstruksi kasus KDRT berujung tewasnya VH, warga Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa 10 September 2024 kemarin. Tersangka AS yang merupakan suami korban, memperagakan 48 adegan dalam rekonstruksi.