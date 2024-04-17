Korsleting Listrik, Rumah Warga Sukabumi Ludes Terbakar

SUKABUMI - Diduga korsleting listrik, sebuah rumah semi permanen di Kampung Gegerbitung RT 04/01, Desa Gegerbitung, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, terbakar hangus hingga rata dengan tanah, pada Selasa (16/4/2024).

Kejadian yang terjadi pada sekira pukul 09.45 WIB tersebut, selain meluluhlantakkan bangunan milik Nanang Sutisna (55), tapu juga menghanguskan harta benda barang yang ada di dalam rumah.

Kapolsek Gegerbitung Polres Sukabumi, Iptu Bayu Sunarti mengatakan, peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh korban, yang pada saat kejadian sedang berapa di dalam rumah. Korban melihat ada kobaran api dari bagian depan kamar.

"Kemudian korban memberitahukan kejadian tersebut kepada warga sekitar dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun karena bangunan rumah terbuat dari bahan yang mudah terbakar, api dengan cepat menghanguskan rumah beserta isinya," ujar Bayu kepada MNC Portal Indonesia.

Selanjutnya, lanjut Bayu, warga memberitahukan kejadian tersebut ke Polsek Gegerbitung dan Petugas Damkar, kemudian polisi dan petugas damkar berusaha memadamkan api yang dikawatirkan akan menjalar ke rumah-rumah yang berdekatan dengan lokasi kebakaran.

Sementara itu Komandan Pos VII Sukaraja, Dinas Damkar Kabupaten Sukabumi, Ade Feri mengatakan, pihaknya menerima laporan dari P2BK Gegerbitung, sekira pukul 09.56 WIB dan langsung menuju ke lokasi kejadian.