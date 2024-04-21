Advertisement
HOME NEWS JABAR

Berteduh di Warung, Pegawai Pemda Tewas Tersambar Petir

Ilham Nugraha , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |19:28 WIB
Berteduh di Warung, Pegawai Pemda Tewas Tersambar Petir
Pegawai Pemda tewas tersambar petir (foto: dok ist)
A
A
A

SUKABUMI - Beredar video di sosial media menunjukkan seorang pria tergeletak di sebuah warung di wilayah Kabupaten Sukabumi, Minggu (21/4/2024). Video dengan durasi 5.58 menit itu memperlihatkan pria dengan pakaian hitam dan celana levis biru tergeletak tidak bernyawa.

Dalam postingan live itu terdengar celotehan warga sambil menyebutkan awal mula pria itu meninggal. Bahkan warga yang melihat menceritakan bahwa pria yang tergeletak itu korban sambaran petir saat berteduh.

"Lagi neduh tiba-tiba tersambar petir langsung meninggal di tempat," kata seorang pria dalam video tersebut.

Selain itu, terlihat warga beserta pihak kepolisian hendak mengevakuasi jasad pria tersebut.

Halaman:
1 2
      
