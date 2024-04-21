Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lagi Cari Ikan di Laut, Nelayan di Pesisir Barat Tewas Tersambar Petir

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |16:13 WIB
Lagi Cari Ikan di Laut, Nelayan di Pesisir Barat Tewas Tersambar Petir
Illustrasi (foto: dok Okezone)
PESISIR BARAT - Seorang nelayan tersambar petir saat sedang mencari ikan di sekitar laut Selalaw, Pelabuhan Kuala Stabas, Kelurahan Pasar Krui, Pesisir Barat, Jumat (19/4/2024).

Korban diketahui bernama Restu Noventa (31) warga Cemara Pasar Mulya Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah.

Kapolres Pesisir Barat, AKBP Alsyahendra mengatakan, peristiwa itu terjadi Jumat (19/4) sekitar pukul 14.30 WIB. Saat itu korban pergi melaut mencari ikan menggunakan perahu bersama teman-temannya.

"Pada saat sedang menarik jaring dan hujan mau turun, tiba-tiba korban tersambar petir dan terpental kedalam laut," ujar Alsyahendra saat dikonfirmasi, Minggu (21/4/2024).

