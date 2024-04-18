Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pelajar Asal Bandung Terseret Ombak Pantai Cidaun Cianjur Ditemukan Nelayan Ikan

Ricky Susan , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |21:35 WIB
Pelajar Asal Bandung Terseret Ombak Pantai Cidaun Cianjur Ditemukan Nelayan Ikan
A
A
A

CIANJUR - Seorang wisatawan yang terbawa arus di Pantai Cemara tepatnya di Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, pada Rabu (17/4/2024) lalu, ditemukan seorang nelayan yang hendak menjaring ikan, Kamis (18/4/2024).

Korban yang diketahui bernama Radi Ramlan (18) warga Kampung Jereged RT 02/06 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, ditemukan dalam kondisi meninggal tergeletak di bibir pantai di Cipakis, Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur.

"Saya mau menjarin ikan, saat berjalan di pantai melihat seperti manusia, pas di deketi ternyata bener orang. Tapi sudah meninggal," kata Hadon (50) seorang nelayan yang juga saksi pertama menemukan korban.

Hadon yang kaget menemukan korban, langsung melaporkan penemuan tersebut ke Polsek Cidaun. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Puskesmas Cidaun.

"Orang tua korban Mustofa yang berada di wilayah Cidaun dihadirkan supaya bisa mengenali korban, dan ternyata itu benar Radi Ramlan yang tenggelan beberapa waktu lalu," ujar Kapolsek Cidaun AKP Munawir, Kamis (18/4/20204).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tenggelam Cianjur nelayan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177135//presiden_prabowo-kOe8_large.jpg
Prabowo Targetkan Bangun 1.000 Desa Nelayan di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177046//prabowo-0AXq_large.jpg
Prabowo: Program Desa Nelayan Tingkatkan Penghasilan hingga 100%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174774//ikan-MPqz_large.jpg
Dorong Konsumsi Ikan, DPR Desak UMKM Dilibatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/470/3169797//tanggul_beton_di_cilincing-vglz_large.jpg
3 Fakta Heboh Tanggul Beton di Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/470/3169551//pagar_besi_cilincing-rL3J_large.jpg
KCN Klaim Proyek Pagar Beton Cilincing Sah Secara Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/338/3168926//tanggul_laut-LAl4_large.jpg
Dinas SDA Sebut Tanggul di Cilincing Bukan Proyek Tanggul Laut, Punya Siapa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement