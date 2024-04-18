Pelajar Asal Bandung Terseret Ombak Pantai Cidaun Cianjur Ditemukan Nelayan Ikan

CIANJUR - Seorang wisatawan yang terbawa arus di Pantai Cemara tepatnya di Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, pada Rabu (17/4/2024) lalu, ditemukan seorang nelayan yang hendak menjaring ikan, Kamis (18/4/2024).

Korban yang diketahui bernama Radi Ramlan (18) warga Kampung Jereged RT 02/06 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, ditemukan dalam kondisi meninggal tergeletak di bibir pantai di Cipakis, Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur.

"Saya mau menjarin ikan, saat berjalan di pantai melihat seperti manusia, pas di deketi ternyata bener orang. Tapi sudah meninggal," kata Hadon (50) seorang nelayan yang juga saksi pertama menemukan korban.

Hadon yang kaget menemukan korban, langsung melaporkan penemuan tersebut ke Polsek Cidaun. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Puskesmas Cidaun.

"Orang tua korban Mustofa yang berada di wilayah Cidaun dihadirkan supaya bisa mengenali korban, dan ternyata itu benar Radi Ramlan yang tenggelan beberapa waktu lalu," ujar Kapolsek Cidaun AKP Munawir, Kamis (18/4/20204).