Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi

CIANJUR - Truk tangki muatan bahan bakar minyak (BBM) di Cianjur, Jawa Barat terguling hingga terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun sejumlah bangunan ruko termasuk pos polisi dan kendaraan terbakar.

“Sementara luka bakar ada, satu orang,“ Kanit Damkar Cianjur Jenal Abidin.

Dalam rekaman video amatir warga, terlihat mobil truk tangki BBM jenis pertalite sebanyak 24 ribu liter terguling di Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat, pada Sabtu 1 November 2025 malam.

Peristiwa itu berawal saat truk tangki melaju dari arah Bandung menuju Sukabumi, kemudian kecelakaan dan terguling saat melewati tikungan. Muatan BBM tumpah ke jalan.

Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul api dan langsung merembet dan membakar seluruh tumpahan BBM hingga sempat terjadi adanya ledakan.

Bahkan, banyaknya tumpahan minyak membuat petugas sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan kobaran api. Lebih dari tiga jam kobaran akhirnya bisa dipadamkan setelah menerjunkan lebih dari lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian.

Akibat kejadian tersebut, sebanyak dua ruko, satu rumah, dan pos polisi serta mobil patrol dan derek terbakar. Untuk satu orang luka bakar sudah ditangani di RSUD Cianjur.

(Arief Setyadi )