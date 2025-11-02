Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi

Mochamad Andi Ichsyan , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |09:01 WIB
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
Truk tangki BBM terbakar di Cianjur (Foto: M Andi Ishyan/Okezone)
A
A
A

CIANJUR - Truk tangki muatan bahan bakar minyak (BBM) di Cianjur, Jawa Barat terguling hingga terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun sejumlah bangunan ruko termasuk pos polisi dan kendaraan terbakar.

“Sementara luka bakar ada, satu orang,“ Kanit Damkar Cianjur Jenal Abidin.

Dalam rekaman video amatir warga, terlihat mobil truk tangki BBM jenis pertalite sebanyak 24 ribu liter terguling di Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat, pada Sabtu 1 November 2025 malam.

Peristiwa itu berawal saat truk tangki melaju dari arah Bandung menuju Sukabumi, kemudian kecelakaan dan terguling saat melewati tikungan. Muatan BBM tumpah ke jalan.

Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul api dan langsung merembet dan membakar seluruh tumpahan BBM hingga sempat terjadi adanya ledakan.

Bahkan, banyaknya tumpahan minyak membuat petugas sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan kobaran api. Lebih dari tiga jam kobaran akhirnya bisa dipadamkan setelah menerjunkan lebih dari lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian.

Akibat kejadian tersebut, sebanyak dua ruko, satu rumah, dan pos polisi serta mobil patrol dan derek terbakar. Untuk satu orang luka bakar sudah ditangani di RSUD Cianjur.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595/kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement