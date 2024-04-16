Tersengat Ikan Pari saat Melaut, Nelayan di Jepara Jatuh dan Tenggelam

JEPARA – Seorang nelayan terjatuh dari perahu lalu tenggelam dan hilang saat mencari ikan di Perairan Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Senin (15/4/2024). Korban terjatuh usai tersengat ekor ikan pari saat mengangkat jaringnya.

Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Semarang menyebut korban bernama Suwardi (54) nelayan wilayah setempat. Dia pergi melaut bersama 3 nelayan lainnya pada Senin sekira pukul 04.00 WIB.

“Sebelum terjatuh korban sempat tersengat ekor ikan pari saat mengangkat jaringnya, diduga karena kesakitan dan juga kaget akibat sengat itu, korban hilang keseimbangan dan jatuh dari perahunya,” ungkap Kepala Basarnas Semarang Budiono pada keterangannya, Senin.