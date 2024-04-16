Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tersengat Ikan Pari saat Melaut, Nelayan di Jepara Jatuh dan Tenggelam

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |06:28 WIB
Tersengat Ikan Pari saat Melaut, Nelayan di Jepara Jatuh dan Tenggelam
Tim Basarnas dikerahkan cari korban tenggelam. (Foto: Dok Basarnas)
A
A
A

JEPARA – Seorang nelayan terjatuh dari perahu lalu tenggelam dan hilang saat mencari ikan di Perairan Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Senin (15/4/2024). Korban terjatuh usai tersengat ekor ikan pari saat mengangkat jaringnya.

Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Semarang menyebut korban bernama Suwardi (54) nelayan wilayah setempat. Dia pergi melaut bersama 3 nelayan lainnya pada Senin sekira pukul 04.00 WIB.

 BACA JUGA:

“Sebelum terjatuh korban sempat tersengat ekor ikan pari saat mengangkat jaringnya, diduga karena kesakitan dan juga kaget akibat sengat itu, korban hilang keseimbangan dan jatuh dari perahunya,” ungkap Kepala Basarnas Semarang Budiono pada keterangannya, Senin.  

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
nelayan Basarnas Tenggelam
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement