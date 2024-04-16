Bocah Tenggelam di Sungai Berbak Jambi Ditemukan Meninggal Dunia

TANJAB TIMUR - Setelah tiga hari pencarian, tim SAR gabungan yang terdiri dari personel Kantor SAR Jambi, TNI AL, Polairud dan Masyarakat berhasil menemukan Aizah (5) yang tenggelam di Sungai Berbak, Desa Rantau Rasau, Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Timur, Jambi.

"Korban ditemukan sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi kejadian oleh tim SAR gabungan," ujar Kepala Humas Basarnas Jambi Lutfhi, Senin (15/4/2024).

Dalam melakukan pencarian tim SAR gabungan dan masyarakat memperluas area pencarian korban.

"Pencarian difokuskan dengan penyisiran menggunakan Rubber Boat Basarnas, Polairud dan kapal warga sejauh 20 km ke arah hilir dan 10 km ke arah hulu sungai mengingat sungai tersebut mengalami pasang surut," imbuhnya.

Dia menuturkan, saat ditemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. "Saat ini, korban sudah dibawa menuju rumah duka," katanya.

Sebelumnya, seorang balita terjatuh dari kapal pompong dan tenggelam di Sungai Berbak, Desa Rantau Rasau, Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi.

Saat itu, korban bersama keluarganya hendak menyebrang dari Kecamatan Dendang menuju Rantau Rasau menggunakan pompong.