Sempat Hilang, 2 Bocah Tenggelam di Pantai Jayapura Ditemukan Meninggal

JAYAPURA - Pantai wisata Holtekamp Jayapura, Papua kembali lagi menelan korban jiwa. Kali ini, dua anak atas nama Raher (10) dan Muhammad Sidan (10) dilaporkan tenggelam saat sedang mandi-mandi di pantai wisata Cemara Paalong di Pantai Holtekamp Jayapura pada Minggu 14 April 2024 sore. Raher ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan satu korban lagi tadi siang akhirnya ditemukan.

Korban atas nama Raher ditemukan Tim SAR Gabungan pada pukul 21.21 WIT dari jarak 2 km dari lokasi kejadian. Sementara hari ini, korban Muhammad Zidan ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi pada pukul 11.25 WIT siang tadi.

Tim Gabungan terdiri dari Polres Keerom, Pol Air Polda Papua, BPBD, Rapi, Baznas dan juga pihak keluarga yang terlibat dalam proses pencarian korban akhirnya membuahkan hasil yang melakukan pencarian lewat darat, laut yang menggunakan drone.

Menurut Kepala Kantor SAR Jayapura Melkianus Kotta membenarkan, pada pukul 11.25 WIT, telah ditemukan korban atas nama Zidan yang ditemukan pada jarak 1,5 km dari lokasi kejadian tenggelam.

Awal mula kejadian dua korban yang sedang asyik mandi-mandi di pantai Holtekamp Kota Jayapura, tiba-tiba keduanya terseret ombak dan arus kencang dan tenggelam. Bahkan, korban atas nama Zidan sempat melambaikan tangan untuk meminta pertolongan.