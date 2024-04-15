H+5 Arus Balik Lebaran di Jabar: 18.618 Kendaraan Bergerak dari Cianjur ke Bandung

BANDUNG - Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat melaporkan update terkini terkait kondisi arus lalu lintas di beberapa titik lokasi di Jabar pada H+5 lebaran atau arus balik lebaran 2024, Senin (15/4/2024).

Dishub Jabar mencatat, pada pukul 11.45 WIB arus lalu lintas dari arah Bogor menuju Puncak terpantau lancar. Tercatat, ada 20.320 kendaraan atau 51,2 persen yang melintas di jalur tersebut.

Begitu juga sebaliknya, arus lalu lintas dari arah Puncak menuju Bogor tampak lancar. Tercatat, ada 19.367 kendaraan yang melintas atau 48,8 persen.

Sementara di jalur Limbangan, arus lalu lintas dari arah Bandung ke Tasik terpantau lancar. Tercatat, ada 18.584 kendaraan yang melintas. Kemacetan justru terjadi dari arah sebaliknya, ada 11.976 kendaraan yang melintas dari arah Tasik menuju Bandung.

Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) atau Padalarang. Kemacetan terjadi dari arah Cianjur menuju Bandung dengan jumlah kendaraan yang melintas sebanyak 18.618.