Jatuh dari Kapal, Seorang Balita Tenggelam di Sungai

TANJAB TIMUR - Seorang balita atas nama Aizah (5) terjatuh dari kapal pompong. Bahkan balita tersebut dikabarkan tenggelam di Sungai Berbak, Desa Rantau Rasau, Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Timur Provinsi Jambi.

Kepala Kantor SAR Jambi, Kornelis mengatakan, pihaknya baru menerima informasi tersebut dari Polairud bahwa telah terjadi kecelakaan kapal Man Over Boat.

Dia menceritakan, kejadiannya pada Sabtu malam (13/4/2024) sekitar pukul 21.00 WIB

"Saat itu, korban bersama keluarganya hendak menyebrang dari Kecamatan Dendang menuju Rantau Rasau menggunakan pompong," ujarnya Senin (15/4/2024).

Namun, ungkapnya, dalam perjalanan pompong tersebut menghantam kayu besar hingga mengakibatkan pompong tersebut hampir terbalik.