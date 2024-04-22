Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kejar OPM, Satgas Damai Cartenz Gelar Patroli di Pegunungan Bintang

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |05:33 WIB
Kejar OPM, Satgas Damai Cartenz Gelar Patroli di Pegunungan Bintang
Satgas Damai Cartenz Kejar OPM/ist
A
A
A

PAPUA - Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz 2024 menggelar patroli untuk menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Komandan Sektor Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang Iptu Muhammad Kasim Lating mengatakan bahwa pihaknya melakukan patroli dan razia benda-benda yang dapat membahayakan masyarakat.

"Kami melakukan patroli dan razia pada tiga wilayah terpisah yakni di seputaran Gereja GBI, Okpol dan Pasar Baru di Kabupaten Pegunungan Bintang," ujarnya dikutip, Senin (22/4/2024).

Tujuan patroli dan razia ini dikatakannya untuk mengantisipasi benda-benda yang menjadi ancaman, serta memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat di daerah ini.

"Kehadiran kami disini untuk memberi rasa aman dan nyaman, serta melindungi masyarakat dari gangguan Kamtibmas dari OPM atau KKB," tandasnya.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno menambahkan, patroli tersebut dilaksanakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/337/3144454/pemerintah-zRQg_large.jpg
Pagar Kantor KemenHAM Roboh Digeruduk Warga Papua, Menteri Pigai: Soal Konflik di Intan Jaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/337/3126994/kkb-ZMrv_large.jpg
Senyap! Pasukan Elite Semut Hitam TNI AD Kepung Markas OPM, Sita Ladang Ganja Sumber Pendanaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/340/3088125/viral-owsS_large.jpg
Kronologi Gedung DPRD Dijarah Massa hingga Kantor BKSDM Dibakar di Papua Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/340/3049095/kpu-VK9v_large.jpg
Kantor KPU Papua Pegunungan Dibakar Massa, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/337/3045475/opm-NzCI_large.jpg
Mengenal Glen Malcolm Conning, Sosok Pilot Selandia Baru yang Ditembak Mati OPM Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/337/3045416/opm-9yJi_large.jpg
Ada Ancaman Penyelundupan Senjata dari Filipina ke OPM, Armada Jaya Fokus ke Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement