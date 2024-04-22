Kejar OPM, Satgas Damai Cartenz Gelar Patroli di Pegunungan Bintang

PAPUA - Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz 2024 menggelar patroli untuk menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Komandan Sektor Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang Iptu Muhammad Kasim Lating mengatakan bahwa pihaknya melakukan patroli dan razia benda-benda yang dapat membahayakan masyarakat.

"Kami melakukan patroli dan razia pada tiga wilayah terpisah yakni di seputaran Gereja GBI, Okpol dan Pasar Baru di Kabupaten Pegunungan Bintang," ujarnya dikutip, Senin (22/4/2024).

Tujuan patroli dan razia ini dikatakannya untuk mengantisipasi benda-benda yang menjadi ancaman, serta memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat di daerah ini.

"Kehadiran kami disini untuk memberi rasa aman dan nyaman, serta melindungi masyarakat dari gangguan Kamtibmas dari OPM atau KKB," tandasnya.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno menambahkan, patroli tersebut dilaksanakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang.