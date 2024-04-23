5 Negara dengan Mata Uang Lebih Kuat Daripada Amerika Serikat

WASHINGTON - Dolar Amerika Serikat (AS) atau USD sebagai mata uang yang paling banyak diperdagangkan di panggung global seringkali dipandang sebagai mata uang paling kuat di dunia.

Menurut Forbes Advisor, kenyataannya bukan hanya dolar AS mata uang yang terkuat diantara 180 mata uang fiat tradisional yang sah untuk dijadikan alat pembayaran di dunia. Makna dari mata uang fiat yaitu uang yang nilainya tidak ditentukan oleh komoditas fisik seperti emas atau perak.

Terdapat beberapa mata uang yang lebih kuat karena memiliki nilai lebih dari satu dolar AS. Berikut 5 negara dengan mata uang yang lebih kuat daripada AS dilansir berbagai sumber:

1. Poundsterling Inggris (GBP)

Poundsterling Inggris merupakan mata uang terkuat kelima di dunia. Nilai dari 1 poundsterling dapat membeli USD1,22 atau USD1 setara dengan 0,82 poundsterling Inggris. Poundsterling pertama kali diperkenalkan pada tahun 1400-an kemudian pada tahun 1971 di desimalisasi. Poundsterling merupakan mata yang yang bersifat mengambang tanpa terikat pada mata uang lain. Sedangkan mengenai perekonomiannya, berdasarkan data Produk Domestik Bruto (PDB) milik World Bank, Inggris menduduki peringkat keenam di dunia.

2. Dinar Yordania (JOD)

Yordania merupakan negara di Timur Tengah yang tidak terlalu mengandalkan ekspor minyak dan gas, tidak seperti negara-negara lain dikawasan. Dengan lokasinya yang sebagian besar tidak memiliki daratan, Yordania banyak terlilit hutang dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat. Walaupun begitu mata uang Yordania yaitu Dinar Yordania yang pertama kali beredar pada tahun 1950 memiliki nilai yang setara dengan USD1,41 dalam 1 dinar nya. Sedangkan USD1 setara nilainya dengan 0,71 dinar Yordania.

3. Rial Oman (OMR)

Sesuai urutannya, Rial Oman merupakan mata uang terkuat ketiga di dunia. Mata uang ini awalnya diperkenalkan pada tahun 1970an dan dipatok terhadap nilai dolar. Nilai dari 1 rial dapat membeli USD2,60, sedangkan USD1 setara dengan 0,38 rial Oman. Wilayah Oman berada di antara Uni Emirat Arab serta Yaman di ujung timur Semenanjung Arab. Sumber kekayaan utama bagi Oman adalah dengan mengeksportir minyak dan gas.