Ambil Paket Sabu di Pinggir Jalan, Dua Pemuda Ditangkap Polisi Berjaket Ojol

SEMARANG – Viral di media sosial dua orang pemuda yang diduga baru saja mengambil paket narkoba di pinggir jalan, dibekuk aparat berjaket ojek online (ojol). Insiden terekam CCTV itu terjadi di Kota Semarang.

Penelusuran informasi, insiden yang videonya viral itu terjadi di sebuah jalan di Kawasan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Insiden terjadi pada Senin (22/4/2024) sekira pukul 11.46 WIB. Dua pelaku itu sedang mengambil paket sabu.

Pada video itu terlihat dua orang pemuda berboncengan sepeda motor tiba di sebuah jalan dan berhenti. Pemboncengnya berkaus biru, topi merah. Sementara pengendaranya mengenakan baju lengan panjang warna cerah, celana hitam.

Pengendaranya turun dari motor, menuju sisi kiri dan terlihat mencari sesuatu dari rerumputan di pinggir jalan. Tak lama, dari arah berlawanan muncul beberapa pria bersepeda motor, di antaranya mengenakan jaket ojol langsung membekuknya.

Si pembonceng tak bisa kabur langsung dibekuk. Sementara si pengendara, yang sempat mencari sebuah benda di rerumputan sempat mencoba kabur berlari, namun bisa ditangkap.

Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng, Kombes M. Anwar Nashir membenarkan jika apa yang terekam di video itu adalah penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba.

“Tapi bukan kami yang menangani (Polda), coba ke Polrestabes Semarang,” katanya saat ditemui di Kantor BNNP Jateng, Selasa (23/4/2024).