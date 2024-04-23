Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ambil Paket Sabu di Pinggir Jalan, Dua Pemuda Ditangkap Polisi Berjaket Ojol

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |16:00 WIB
Ambil Paket Sabu di Pinggir Jalan, Dua Pemuda Ditangkap Polisi Berjaket Ojol
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

SEMARANG – Viral di media sosial dua orang pemuda yang diduga baru saja mengambil paket narkoba di pinggir jalan, dibekuk aparat berjaket ojek online (ojol). Insiden terekam CCTV itu terjadi di Kota Semarang.

Penelusuran informasi, insiden yang videonya viral itu terjadi di sebuah jalan di Kawasan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Insiden terjadi pada Senin (22/4/2024) sekira pukul 11.46 WIB. Dua pelaku itu sedang mengambil paket sabu.

Pada video itu terlihat dua orang pemuda berboncengan sepeda motor tiba di sebuah jalan dan berhenti. Pemboncengnya berkaus biru, topi merah. Sementara pengendaranya mengenakan baju lengan panjang warna cerah, celana hitam.

Pengendaranya turun dari motor, menuju sisi kiri dan terlihat mencari sesuatu dari rerumputan di pinggir jalan. Tak lama, dari arah berlawanan muncul beberapa pria bersepeda motor, di antaranya mengenakan jaket ojol langsung membekuknya.

Si pembonceng tak bisa kabur langsung dibekuk. Sementara si pengendara, yang sempat mencari sebuah benda di rerumputan sempat mencoba kabur berlari, namun bisa ditangkap.

Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng, Kombes M. Anwar Nashir membenarkan jika apa yang terekam di video itu adalah penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba.

“Tapi bukan kami yang menangani (Polda), coba ke Polrestabes Semarang,” katanya saat ditemui di Kantor BNNP Jateng, Selasa (23/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180727//narkoba-GI3m_large.jpg
Selain Artis Onadio Leonardo, Satu Rekannya Juga Positif Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180686//beby-ct2A_large.jpg
Polisi Pulangkan Istri Onadio Leonardo, Beby Prisillia Usai Pemeriksaan Urin 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180500//ade_ary-HNZI_large.jpg
Selain Artis Onadio Leonardo, Polisi Tangkap Dua Orang Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180492//polri-cZ5J_large.jpg
Dampingi Kapolri Hadiri Apel Kamtibmas, Kakorlantas: Perkuat Sinergi Polri dan Komunitas Ojol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180474//narkoba-g7pr_large.jpg
Artis Onadio Leonardo Ditangkap karena Narkoba, Berapa Barang Bukti yang Disita?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/33/3180473//onad-NHax_large.jpg
Breaking News : Artis Onadio Leonardo Ditangkap Terkait Narkoba!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement