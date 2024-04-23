Geger! Tentara Amerika Hilang di Hutan Karawang dan Ditemukan Meninggal Dunia

KARAWANG - Seorang tentara Amerika Serikat (AS), Major William Walker dari Satuan Aviation Officer hilang di hutan Karawang, Desa Karanganyar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang pada Senin (22/4/2024) kemarin. Korban dikabarkan ditemukan malam hari dalam kondisi meninggal dunia.

Salah seorang Tim SAR Gabungan, Emon mengatakan korban dinyatakan hilang Senin (22/4) pukul 16.00 WIB. Kemudian tim SAR gabungan bergerak menyisir lokasi hutan untuk menemukan korban. Namun Emon mengaku tidak mengetahui kronologi korban bisa hilang di hutan.

"Katanya sih terpisah dari rombongan saat melakukan tinjau medan latihan gabungan bersama (Latgabma) SGS TNI dan US Army di Kawasan Perumahan Karawang Baru, Kecamatan Cikampek. Satu tentara Amerika memisahkan diri dan kemudian hilang," kata Emon, Selasa (23/4/24).

Emon mengatakan dia bersama komunitas trail menyusuri jalan hutan penuh lumpur yang sulit dilalui karena ketebalanya. "Jalan tersebut penuh lumpur dan sering digunakan untuk offroad," katanya.

Emon mengatakan bersama komunitas menyusuri jalan tersebut untuk mencari korban hilang. Namun Emon mengatakan dia tidak mau menjelaskan lebih lanjut karena bukan kewenangannya.