Ukraina Luncurkan Serangan Pesona Militer untuk Rekrut Warga Sipil Lawan Perang Rusia

DNIPRO - Jauh dari parit, di pusat-pusat baru yang tertata rapi di seluruh Ukraina, perekrut sipil yang dipersenjatai dengan laptop dan paket informasi menawarkan peluang bagi sukarelawan patriotik untuk bergabung dalam perang melawan Rusia.

Ketika upaya Ukraina untuk merekrut cukup banyak orang untuk melawan Rusia dihalangi oleh skeptisisme publik, para pejabat pertahanan dan unit militer memulai serangan pesona multi-cabang untuk merekrut warga untuk melawan invasi.

Panggilan yang lebih lembut ini dilakukan di situs pencarian kerja dan pusat penjangkauan, serta papan reklame dan media sosial, dan menawarkan hal baru di masa perang.

Kandidat dapat memilih unit dan peran yang tepat sesuai dengan keterampilan mereka, serta berapa lama mereka akan bertugas.

Di jalan-jalan kota, papan iklan tentara Ukraina meminta warga untuk bergabung dan membela tanah air mereka, menawarkan kode QR untuk kenyamanan. Secara online, Brigade Mekanik ke-93 meyakinkan warga negaranya bahwa "Semua orang bisa melakukannya!" dalam kampanye video mengilap yang memperlihatkan warga sipil, seperti koki dan pengemudi traktor, beralih ke peran tentara yang serupa, yaitu juru masak di medan perang dan pengemudi tank.

Natalia Kalmykova, wakil menteri pertahanan, mengatakan para perencana militer menyadari bahwa di negara demokratis, memberikan masyarakat beberapa pilihan dapat menjadi kunci dalam menarik mereka ke militer.