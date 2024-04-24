Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina Luncurkan Serangan Pesona Militer untuk Rekrut Warga Sipil Lawan Perang Rusia

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |08:35 WIB
Ukraina Luncurkan <i>Serangan</i> Pesona Militer untuk Rekrut Warga Sipil Lawan Perang Rusia
Ukraina luncurkan serangan pesona militer untuk rekrut warga sipil lawan perang Rusia (Foto: Reuters)
A
A
A

DNIPRO - Jauh dari parit, di pusat-pusat baru yang tertata rapi di seluruh Ukraina, perekrut sipil yang dipersenjatai dengan laptop dan paket informasi menawarkan peluang bagi sukarelawan patriotik untuk bergabung dalam perang melawan Rusia.

Ketika upaya Ukraina untuk merekrut cukup banyak orang untuk melawan Rusia dihalangi oleh skeptisisme publik, para pejabat pertahanan dan unit militer memulai serangan pesona multi-cabang untuk merekrut warga untuk melawan invasi.

Panggilan yang lebih lembut ini dilakukan di situs pencarian kerja dan pusat penjangkauan, serta papan reklame dan media sosial, dan menawarkan hal baru di masa perang.

Kandidat dapat memilih unit dan peran yang tepat sesuai dengan keterampilan mereka, serta berapa lama mereka akan bertugas.

Di jalan-jalan kota, papan iklan tentara Ukraina meminta warga untuk bergabung dan membela tanah air mereka, menawarkan kode QR untuk kenyamanan. Secara online, Brigade Mekanik ke-93 meyakinkan warga negaranya bahwa "Semua orang bisa melakukannya!" dalam kampanye video mengilap yang memperlihatkan warga sipil, seperti koki dan pengemudi traktor, beralih ke peran tentara yang serupa, yaitu juru masak di medan perang dan pengemudi tank.

Natalia Kalmykova, wakil menteri pertahanan, mengatakan para perencana militer menyadari bahwa di negara demokratis, memberikan masyarakat beberapa pilihan dapat menjadi kunci dalam menarik mereka ke militer.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179973/peskov-SzsY_large.jpg
Rusia Waspada Dengar Rencana Prancis Kirim 2.000 Tentara Perang ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179138/volodymyr_zelenskyy-szYI_large.jpg
Ukraina Tidak Akan Mengakhiri Perang dengan Rusia Tanpa Bantuan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178895/putin-nPVl_large.jpg
Rusia Pastikan Merespons Sangat Serius jika Ukraina Gunakan Rudal Tomahawk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178388/putin-ABan_large.jpg
Pertemuan Putin-Trump Gagal Total Usai Rusia Menolak Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177545/donald-xVke_large.jpg
Putin Ingin Akhiri Perang, Zelenskyy Beri Pernyataan Mengejutkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement