Rusia Sebut AS Terancam Hadapi Penghinaan di Ukraina Sama Seperti Perang Vietnam dan Afghanistan

Rusia sebut AS terancam hadapi penghinaan di Ukraina sama seperti perang Vietnam dan Afghanistan (Foto: Reuters)

MOSKOW - Rusia pada Minggu (21/4/2024) mengatakan bahwa dukungan anggota parlemen Amerika Serikat (AS) terhadap bantuan senilai USD60,84 miliar untuk Ukraina menunjukkan bahwa Washington sedang memasuki perang hibrida melawan Moskow yang akan berakhir dengan penghinaan yang setara dengan konflik di Vietnam atau Afghanistan.

Menurut diplomat Rusia dan AS, invasi besar-besaran Presiden Vladimir Putin ke Ukraina pada tahun 2022 telah memicu dampak terburuk dalam hubungan antara Rusia dan Barat sejak Krisis Rudal Kuba tahun 1962,

Pada Sabtu (20/4/2024), Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui paket legislatif senilai USD95 miliar yang memberikan bantuan keamanan kepada Ukraina, Israel dan Taiwan, dengan dukungan bipartisan yang luas, meskipun terdapat penolakan keras dari beberapa anggota Partai Republik sayap kanan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan jelas bahwa AS ingin Ukraina berjuang sampai Ukraina yang terakhir termasuk dengan serangan terhadap wilayah kedaulatan Rusia dan warga sipil.

“Keterlibatan Washington yang semakin dalam dalam perang hibrida melawan Rusia akan berubah menjadi kegagalan besar dan memalukan bagi Amerika Serikat seperti Vietnam dan Afghanistan,” kata Zakharova, dikutip Reuters.

Dia mengatakan Rusia akan memberikan respon tanpa syarat dan tegas terhadap langkah AS untuk lebih terlibat dalam perang Ukraina.

Direktur Badan Intelijen Pusat AS William Burns pekan lalu memperingatkan bahwa tanpa lebih banyak dukungan militer AS, Ukraina bisa kalah di medan perang, namun dengan dukungan tersebut pasukan Kyiv bisa bertahan tahun ini.