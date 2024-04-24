Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Bilang Chandrika Chika Dkk Sudah Biasa Konsumsi Ganja

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |01:04 WIB
Polisi Bilang Chandrika Chika Dkk Sudah Biasa Konsumsi Ganja
Chandrika Chika (Foto : Instagram)
JAKARTA - Selebgram Chandrika Chika ditangkap Saresnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan karena kasus narkoba pada 22 April 2024.

Bersama lima temanya, Chandrika Chika alias CK diciduk di Hotel Kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Kepada penyidik, keenam tersangka termasuk CK mengaku mengonsumsi nakoba bukan untuk doping.

Namun, mereka menganggap penggunaan narkoba merupakan hal yang wajar.

"Tidak ada khusus untuk keperluan doping, hanya sudah biasa menggunakan narkoba dan menganggap hal yang lumrah," kata Wakasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKP Reksa Anugrah di kantornya, Selasa (23/4/2024) malam.

AKP Reksa menjelaskan jika pihak keluarga sudah mengetahui kasus yang menjerat sang selebgram. "Kita sudah menghubungi pihak keluarga, sudah ada yang datang," papar Reksa.

"Perlu saya jelaskan, keenam orang yang kita amankan sudah kita tetapkan sebagai tersangka," tambahnya.

