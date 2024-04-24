Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Pengemudi yang Tabrak Lari di Tol Binjai Perwira Brimob Polda Sumut

Aminurasid , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |02:08 WIB
Pengemudi yang Tabrak Lari di Tol Binjai Perwira Brimob Polda Sumut
Mobil SUV tabrak minibus di Tol Binjau lalu kabur (Foto : iNews)




MEDAN - Pasca viralnya mobil Mitsubitshi Pajero Sport BK 1726 ABX yang melakukan tabrak lari di gerbang Tol Binjai merupakan personel polisi dari satuan brimob Polda Sumatera Utara (Sumut) berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) berinisial HS. Dia segera diperiksa Propam Polda Sumut karena laporan korban.

Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Sumut, AKBP Sonny mengatakan pengemudi merupakan personel brimob berpangkat AKP. Saat ini korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke propam Polda Sumut dan penyidik telah melakukan penyelidikan terkait kejadian tabrak lari tersebut dan memeriksa beberapa saksi-saksi.

"Sementara AKP HS akan segera diperiksa," ujar AKBP Sonny, Selasa 23 April 2024.

Diberitakan sebelumnya, pada Sabtu kemarin di Tol Binjai, pengendara mobil bernama Simson berhenti di gerbang pintu tol untuk mengisi Saldo E-toll.

Sementara posisi mobil yang dikendarai oknum polisi tepat di belakang mobil korban. Ia pun menabrak mobil korban diduga lantaran tidak sabar menunggu.

Usai ditabrak, pengemudi mobil toyota avanza sempat cekcok dengan AKP HS lantaran mobilnya ditabrak.

Halaman:
1 2
      
