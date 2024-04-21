Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Tak Sabar Antre, Mobil SUV Tabrak Minibus 2 Kali di Tol Binjai

Ahmad Ridwan Nasution , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |10:22 WIB
Tak Sabar Antre, Mobil SUV Tabrak Minibus 2 Kali di Tol Binjai
Mobil SUV tabrak minibus di Tol Binjau lalu kabur (Foto : iNews)
A
A
A

BINJAI - Kecelakaan lalu lintas terjadi di pintu keluar Tol Binjai, Sumatera Utara, Minggu (21/4/2024). Mobil SUV yang diduga tak sabar mengantre di pintu keluar tol dan menabrak mobil minibus sebanyak dua kali.

Video amatir merekam detik-detik pasca terjadinya kecelakaan antara mobil SUV berwarna hitam dengan nomor plat BK 1726 ABX kontra minibus berwarna silver dengan plat nomor BK 1793 II di pintu keluar Tol Binjai.

kejadian tersebut diduga bermula dari mobil minibus yang kehabisan saldo saat hendak keluar tol. Mobil SUV yang berada di belakangnya tak sabar lalu mengklakson mobil korban.

Tak sampai di situ, mobil SUV pun menabrak minibus lantaran tak sabaran menunggu.

Keributan pun terjadi saat mobil minibus meminta ganti rugi kepada pengendara SUV, namun pengendara SUV malah mundur dan kembali menabrak mobil minibus lalu kabur.

Diketahui kasus ini sudah dilaporkan korban ke Bid Propam Polda Sumut karena pelaku diduga merupakan oknum polisi.

(Widi Agustian)

      
