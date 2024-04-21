Kehabisan Uang, Penjual Es Kelapa Muda Nekat Gelapkan Motor Temannya Seharga Rp2 Juta

BANDARLAMPUNG - Seorang penjual es kelapa muda (dugan) berinisial FZ (39), diamankan Unit Reskrim Polsek Tanjung Karang Timur lantaran menggelapkan sepeda motor milik temannya.

Pria warga kelurahan Jaga Baya II, Kecamatan Way Halim, Kota Bandarlampung itu diringkus petugas di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandarlampung, Jumat (19/4/2024) pagi.

Kapolsek Tanjung Karang Timur, Kompol Hadi Prabowo mengatakan, FZ ditangkap lantaran menggelapkan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna putih bernomor polisi BE 3774 BX milik korban MR (24).

"Peristiwa penggelapan itu terjadi di pelataran parkir mini market pada Senin (13/4) sore," ujar Hadi saat dikonfirmasi, Sabtu (20/4).

Hadi menuturkan, peristiwa berawal saat pelaku meminjam motor milik korban dengan alasan untuk membeli baterai cass sepeda listrik. Namun kemudian pelaku tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik korban.