HOME NEWS JABAR

Pria Ini Tipu Mahasiswa Modus Minta Tolong, 14 Orang Jadi Korban

Agi Ilman , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |04:02 WIB
Pria Ini Tipu Mahasiswa Modus Minta Tolong, 14 Orang Jadi Korban
Pelaku penipuan mahasiswa (Foto: Agi Ilman/Okezone)
SUMEDANG – Polres Sumedang melalui Polsek Jatinangor berhasil mengungkap kasus penipuan atau penggelapan yang dilakukan seorang pria berinisial DD. Pelaku ditangkap setelah diduga melakukan aksinya sebanyak 14 kali di wilayah Jatinangor dengan sasaran utama para mahasiswa.

Kapolres Sumedang, AKBP Sandityo Mahardika, menjelaskan, tersangka sering menyasar korban di sekitar kampus, terutama mahasiswa ITB dan Unpad. Modusnya, berpura-pura meminta bantuan.

“Pelaku ini sudah membuat resah mahasiswa di Jatinangor. Dia sudah melakukan kejahatan serupa sebanyak 14 kali. Modusnya hampir sama, yaitu meminta bantuan lalu membawa kabur barang-barang milik korban,” ujar AKBP Sandityo. Senin (4/8/2025).

Kapolres menjelaskan, kasus terakhir terjadi pada Rabu, 16 Juli 2025, sekitar pukul 11.15 WIB di Jalan Kiara Beres, Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor. Seorang mahasiswa, berinisial FJS, menjadi korban. Saat hendak menuju kampus Unpad, korban dihampiri pelaku yang berpura-pura menanyakan arah dan meminta bantuan untuk mengambil hadiah ulang tahun istrinya.

“Korban akhirnya dibonceng pelaku menuju daerah Caringin, dan diminta menitipkan tas berisi laptop, handphone, dan dompet di motor. Setelah korban turun dan mendatangi rumah yang ditunjuk pelaku, pelaku langsung kabur membawa barang-barang tersebut,” jelas Kapolres.

Halaman:
1 2 3
      
