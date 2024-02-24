Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Buronan Kasus Penggelapan Skincare hingga Rp1,3 Miliar, Wanita Cantik Ini Ditangkap

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |11:28 WIB
Buronan Kasus Penggelapan <i>Skincare</i> hingga Rp1,3 Miliar, Wanita Cantik Ini Ditangkap
Buronan polisi kasus penggelapan skincare ditangkap (foto: dok ist)
A
A
A

SERANG - Fuja Fauziah warga asal Komplek Cigadung Mandiri, Desa Cigadung, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang berhasil ditangkap Satreskrim Polresta Serang Kota, Jumat, 23 Februari 2024.

Wanita cantik buronan polisi itu berhasil diamankan petugas di sebuah rumah di Kabupaten Lebak. Penangkapan berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat.

"Betul sudah diamankan di rumah keluarganya di Kabupaten Lebak," kata Kasatreskrim Polresta Serang Kota, Kompol Hengki Kurniawan saat dihubungi, Sabtu, 24 Februari 2024.

Kata Hengki, saat penangkapan tersangka tidak melakukan perlawanan. Petugas yang didampingi polisi wanita bergegas melakukan pengamanan.

"Sudah di Mapolres Serang Kota sekarang sedang menjalani pemeriksaan. Tidak heboh-heboh saat penangkapannya," tandasnya.

Sebelumnya, Polresta Serang Kota merilis Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Fuja Fauziah (27) wanita asal Komplek Cigadung Mandiri, Desa Cigadung, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187757//menko_airlangga-NR7D_large.jpg
RI Perkuat Ekosistem Industri Kecantikan, Menko Airlangga: Luar Biasa Tumbuh Double Digit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/12/3186354//miharu_julie-yar6_large.jpg
Berawal dari Blog Kecil, Ini Perjalanan Miharu Julie sampai Aktif di TikTok dan Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/611/3185247//kulit-pfnd_large.png
Jangan Sampai Skin Barrier Rusak, Ini 8 Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/298/3183799//makan_anggur-Ncsd_large.jpg
Rajin Makan Anggur Bisa Bikin Cantik? Cek Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/611/3182079//toko_kosmetik-OPKo_large.jpg
Ini 23 Skincare dan Kosmetik Berbahaya yang Daya Rusaknya Bisa Ubah Bentuk Janin hingga Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/611/3182074//toko_skincare-pA6F_large.jpg
BPOM Temukan 23 Skincare Berbahaya, Daya Rusaknya Bisa Ubah Bentuk Janin hingga Kanker
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement